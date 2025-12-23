Verona, Acque Veronesi punta sul digitale: nuovi orari e meno code

Meno code agli sportelli e pratiche online h24: la rivoluzione digitale di Acque Veronesi.

Gli sportelli cedono il passo al digitale: Acque Veronesi ha annunciato una riorganizzazione degli orari per lo sportello clienti di Verona. Infatti a partire dal 10 gennaio, questo non sarà più operativo nella giornata di sabato.

La svolta digitale.

La decisione nasce da un’analisi dettagliata dei flussi di utenza. I dati parlano chiaro: l’80% delle pratiche gestite lo scorso novembre è avvenuto attraverso i canali online. La comodità di poter gestire forniture, contratti e pagamenti h24, senza vincoli di orario o spostamenti, ha spinto l’azienda a investire sempre di più nei servizi web e app.

Cosa cambia dal 10 gennaio.

Con l’addio all’apertura del sabato mattina, il nuovo orario dello sportello di Verona dal lunedì al giovedì avrà orario continuato 7:45 – 16:00. Venerdì: 7:45 – 13:00.

Servizi sempre attivi.

Nonostante la riduzione dell’orario fisico, l’azienda garantisce la piena operatività tramite lo sportello online e l’app per smartphone. Attraverso queste piattaforme, gli utenti possono inviare autoletture, visionare i consumi e saldare le fatture tramite i circuiti Nexi e PagoPA in totale autonomia.

Per chi preferisce il contatto diretto, resta attivo il servizio clienti telefonico ai numeri 800-735300 (da rete fissa) e 045-2212999 (da rete mobile).