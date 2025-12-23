Amia Verona, chiusi gli ecosportelli in quinta circoscrizione: come ottenere le tessere ora.

La Quinta Circoscrizione di Verona risponde alla rivoluzione della raccolta differenziata Amia: boom di tessere per i nuovi cassonetti. Con la chiusura degli Ecosportelli temporanei lo scorso sabato, il bilancio è estremamente positivo: oltre il 93% dei quasi 20 mila utenti coinvolti è già in possesso delle credenziali per i nuovi cassonetti ad accesso controllato.

Cosa fare se manca ancora la tessera.

Per quel 7% di residenti che non ha ancora provveduto al ritiro, la procedura cambia. Da oggi, la tessera fisica può essere ritirata esclusivamente presso la sede Solori in vicolo Volto Cittadella 4. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì (07:45-12:45) e nei pomeriggi di martedì e giovedì (14:25-16:00), senza necessità di appuntamento.

È importante ricordare che, secondo il Regolamento comunale, il ritiro della tessera è un obbligo e la mancata regolarizzazione può comportare sanzioni.

Il futuro è digitale e itinerante.

Per chi preferisce la tecnologia, le credenziali possono essere scaricate direttamente sul proprio smartphone tramite il sito ufficiale di Amia (www.amiavr.it), dove è disponibile anche un video tutorial dedicato.

Il piano per una Verona più pulita non si ferma: terminata la fase in Quinta Circoscrizione, il nuovo sistema — che prevede il porta a porta per carta e plastica e cassonetti intelligenti per secco e umido — si sposterà a inizio 2026 (indicativamente da febbraio) nel territorio della Quarta Circoscrizione.