La Guardia di finanza di Vicenza ha sequestrato oltre 100mila articoli, tra fuochi d’artificio e materiale pirotecnico.

La Guardia di finanza di Vicenza ha sequestrato nei giorni scorsi circa 900 kg di fuochi d’artificio e materiale pirotecnico, stoccato in condizioni di grave rischio, e oltre 40mila articoli per le festività risultati non conformi in quanto commercializzati in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo e delle normative europee in materia.

In particolare, gli oltre 105mila articoli pirotecnici sequestrati sono stati rinvenuti in tre diversi centri stoccati in prossimità di prodotti infiammabili e di materiale elettrico in difformità alle prescrizioni previste dalla legge a tutela della sicurezza.

Inoltre, sono state riscontrate anche gravi violazioni relative all’etichettatura relativamente a oltre 11mila articoli contenuti in “mistery box” che venivano sponsorizzate attraverso i canali social e vendute su piattaforme e-commerce o attraverso temporary shop allestiti in numerosi centri commerciali del Veneto.

I titolari delle attività ispezionate sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il commercio abusivo di materiale esplodente e alle autorità amministrative competenti per l’applicazione di relative sanzioni amministrative nel massimo a oltre 35mila euro.