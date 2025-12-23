Record aeroporto Catullo di Verona: ecco chi è e cosa ha vinto la 4 milionesima passeggera.

Natale da incorniciare per l’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, che oggi ha festeggiato un record regalando un sogno alla sua 4 milionesima passeggera. Un risultato che conferma la crescita dell’aeroporto, con un incremento del traffico del 9% rispetto al 2024, superando ampiamente la media nazionale.

Una sorpresa al check-in.

La fortunata protagonista della giornata è Cristiana Cassinari, residente in Trentino. Mentre si imbarcava sul volo Air France diretto a Parigi (con destinazione finale Seoul), ha scoperto di essere la 4milionesima passeggera dell’anno. Per lei è arrivato un premio speciale: un biglietto aereo andata e ritorno per Parigi e un pacchetto di servizi esclusivi “fast track” e parcheggi gratuiti per i suoi viaggi del 2026.

I numeri del successo.

Il boom di passeggeri è il frutto di una rete che oggi conta 30 compagnie aeree e 90 destinazioni. A trainare i numeri sono i vettori storici dello scalo: Neos, Volotea e Air Dolomiti continuano a essere i pilastri per il turismo e i collegamenti con i grandi hub europei come Francoforte e Monaco.

Air France ha dato una spinta decisiva ai viaggi di lungo raggio (come quello verso la Corea del Sud della vincitrice) grazie alla conferma del volo su Parigi anche in inverno. Ryanair, Wizz Air ed easyJet hanno arricchito l’offerta verso l’Inghilterra e l’Est Europa.

Verso le Olimpiadi 2026.

Per la prossima primavera sono già stati annunciati nuovi voli per Cracovia, Comiso e Aalborg (Danimarca), mentre nel 2026 debutterà il collegamento strategico con Casablanca. In vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, lo scalo sta anche completando un profondo rinnovamento delle infrastrutture del terminal per accogliere al meglio il flusso di atleti e turisti da tutto il mondo.