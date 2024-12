A San Bonifacio è la postina Stefania che porta le letterine dei bimbi a Santa Lucia

La postina Stefania di San Bonifacio porta le letterine dei bimbi a Santa Lucia.

Anche a San Bonifacio, la tradizione delle letterine a Santa Lucia si rinnova ogni anno coinvolgendo tanti bambini e una persona molto speciale: la postina Stefania. Nonostante il passare degli anni, il rito di scrivere una lettera a Santa Lucia, che porta doni la notte tra il 12 e il 13 dicembre, continua a essere un momento atteso con gioia dai piccoli, una tradizione che stimola i sogni e le speranze dei più giovani.

Nei giorni scorsi, i bambini delle scuole dell’infanzia Fiorio, Manzoni e Tonelli dell’Istituto Comprensivo 1 di San Bonifacio, sotto la guida delle loro maestre, hanno dato libero sfogo alla loro creatività. Armati di carta, colori e tanta fantasia, i piccoli alunni hanno scritto e disegnato coloratissime lettere indirizzate alla Santa, raccontando i loro desideri e le loro richieste. Canti, poesie e tanto entusiasmo hanno reso ancora più magico il momento, facendo vivere ai bambini una vera e propria festa.

Il giorno tanto atteso è arrivato, e i bambini hanno avuto l’opportunità di incontrare la postina Stefania, la quale ha raccolto le loro lettere in un grande sacco. Con grande cura e sorriso, Stefania ha raccontato ai bambini il misterioso viaggio delle loro letterine: dalla scuola alla casa di Santa Lucia, passando per un camion e un aereo, con l’obiettivo di arrivare in tempo per la notte magica del 12 dicembre.

La maestra Francesca della Scuola dell’Infanzia Tonelli, parlando di questa tradizione, sottolinea quanto sia importante mantenerla viva, anche in un contesto sempre più multietnico. In effetti, Santa Lucia è un’icona che ricorda a tutti che, anche nei momenti più difficili, il valore della speranza e dei piccoli gesti di generosità può fare la differenza. Una tradizione che non solo riporta alla memoria delle famiglie il passato, ma che aiuta anche i più giovani a comprendere l’importanza di condividere sogni e desideri.