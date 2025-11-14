Despar Nord, il rilancio: taglio del nastro a San Bonifacio

Centro Commerciale Despar Nord a San Bonifacio festeggia 35 anni: il Sindaco taglia il nastro.

Il Centro Commerciale San Bonifacio Despar Nord, ha festeggiato la conclusione dei lavori di riqualificazione e il suo 35esimo anniversario. La doppia festa, organizzata insieme a Despar Nord, segna l’inizio di una nuova fase per la storica struttura veronese.

La mattinata si è aperta con il taglio del nastro ufficiale, con Fulvio Soave, sindaco di San Bonifacio, insieme al presidente del consiglio di Amministrazione del Centro Commerciale e al management di Despar Nord, Lorenzo Padovan.

Eurospar e riqualificazione: investimento locale.

I festeggiamenti di oggi hanno messo in luce i recenti interventi. In primis, la riqualificazione della facciata esterna, che ha un portale d’ingresso completamente ridisegnato per offrire un aspetto più moderno e accogliente.

A rendere speciale l’evento è stata anche la partecipazione del punto vendita Eurospar, recentemente ristrutturato e ampliato, che ha accolto i clienti con colazioni e, nel pomeriggio, con cioccolata calda e assaggi della linea di cioccolato Despar. Inaugurato lo scorso ottobre, il negozio Eurospar è oggi uno dei modelli più avanzati della rete Despar Nord, con impianti sostenibili e un assortimento arricchito da un’ampia selezione di prodotti locali.

Padovan, ha dichiarato: “Il prossimo obbiettivo sarà quello di intervenire anche sugli interni, con un progetto di restyling che renderà gli spazi ancora più confortevoli e contemporanei”.

Festa per tutta la famiglia.

Nel pomeriggio, il Centro Commerciale ha animato le sue due piazzette interne. Le attività, pensate per i più piccoli, hanno proposto truccabimbi, sculture di palloncini e giochi di bolle giganti, un’esperienza divertente e coinvolgente per tutta la famiglia.