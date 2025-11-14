Domenica a Verona in piazza Bra, spirometrie e consulenze gratuite per tutti i cittadini.

La salute dei polmoni scende in piazza Bra a Verona: domenica spirometrie gratuite e consulenze con gli esperti. La prevenzione in centro in occasione del 26esimo Congresso Nazionale della Pneumologia Italiana a Verona. Domenica 16 novembre, i cittadini avranno un’opportunità per valutare la propria salute respiratoria con servizi di screening gratuiti.

Dalle 9 alle 17, in piazza Bra sarà allestita l’installazione dedicata “Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro”. Qui, sarà possibile effettuare spirometrie gratuite, un test fondamentale per misurare la capacità polmonare, oltre a ricevere visite e colloqui con gli specialisti del settore.

L’obiettivo dell’iniziativa, è promuovere l’informazione e l’attenzione alla salute respiratoria attraverso buone pratiche quotidiane. L’evento è curato e organizzato da Claudio Micheletto, direttore Uoc Pneumologia di Aoui e presidente Italiano di Aipo-Its/Ets (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri – Italian Thoracic Society).