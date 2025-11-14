Mattinata difficile con una fitta nebbia sull’autostrada A22 del Brennero, raffica di incidenti nel tratto mantovano.

Una fitta nebbia ha trasformato in un percorso a ostacoli il tratto mantovano dell’autostrada A22 del Brennero, dove questa mattina, venerdì 14 novembre, si segnalano nell’arco di un’ora almeno tre incidenti tra i caselli di Pegognaga e Mantova Sud. La visibilità ridotta, già segnalata nella notte dal sito dell’A22, ha creato condizioni particolarmente insidiose per gli automobilisti.

Gli incidenti, due in corsia Nord e il terzo in corsia Sud, dalle prime notizie si sarebbero risolti senza feriti gravi, anche se sono almeno 15 le persone che sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari. Nei tamponamenti a catena sono però rimasti coinvolti anche alcuni mezzi pesanti, oltre a numerose auto. Inevitabili i disagi per la circolazione, con code che hanno raggiunto e superato i sei chilometri. Sul posto mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco.

La situazione ha reso necessaria la chiusura temporanea dei caselli di Mantova Nord, Nogarole Rocca e Reggiolo-Rolo. La visibilità rimane ridotta in tutta la zona.