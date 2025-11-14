Elicottero diretto a Verona precipita nel Mantovano: morto il pilota

Tragedia nel Mantovano: elicottero diretto a Verona precipita nelle campagne, morto il pilota.

Un elicottero partito da Costigliole d’Asti e diretto a Verona è precipitato questa mattina nelle campagne di Casalromano, in provincia di Mantova. A comunicarlo è l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), che ha confermato il decesso del pilota, un uomo di 56 anni. L’allarme è stato lanciato da un agricoltore che ha assistito alla caduta del velivolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti l’equipe del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nella messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude che un ruolo determinante possa essere stato giocato dalle condizioni meteorologiche: al momento dell’impatto, infatti, una fitta nebbia avvolgeva la zona, causando tamponamenti a catena anche lungo l’A22 del Brennero.