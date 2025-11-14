I carabinieri di Verona hanno arrestato un 41enne tunisino, ubriaco, gravemente indiziato di resistenza a pubblico ufficiale.

La notte del 12 novembre i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Verona hanno arrestato un 41enne tunisino, poiché gravemente indiziato di resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda è avvenuta in piena notte nei pressi di piazzale Buccari, nel quartiere di San Michele Extra, quando delle forti urla hanno attirato l’attenzione del vicinato che, prontamente, richiedeva l’intervento al 112; in pochi minuti, la Centrale operativa del Comando carabinieri di via Salvo D’Acquisto inviava una pattuglia che una volta giunta sul posto individuava immediatamente un soggetto in forte stato di agitazione.

I militari entravano subito in azione tentando di calmare l’uomo, un 41enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, il quale sotto l’effetto di sostanze alcoliche brandiva tra le mani una sedia sottratta poco prima da un esercizio commerciale, che poi scagliava contro la porta d’ingresso dei quest’ultimo e, poi, ancora contro l’ingresso di un vicino condominio. Nonostante i tentativi di tranquillizzarlo, l’uomo reagiva anche contro i militari e il veicolo dell’Arma scagliando contro gli stessi alcuni oggetti che tratteneva nelle mani. Infine, solo dopo alcuni minuti con non poca fatica i carabinieri riuscivano a immobilizzare il 41enne e condurlo presso gli uffici del Comando provinciale di via Salvo d’Acquisto.

L’uomo veniva anche trovato in possesso di 0,23 grammi di cocaina, già confezionata. Pertanto, informata la Procura della Repubblica di Verona, il 41enne veniva arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza.

Nella mattinata del 13 novembre il 41enne veniva condotto innanzi al Giudice del Tribunale Scaligero, il quale convalidava l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, rinviava l’udienza a dicembre 2025, applicando allo stesso la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.