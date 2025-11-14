Verona, sequestro di 800 chili di pesce risultato senza la regolare etichettatura e trasportato in un furgone non idoneo.

Un normale controllo della pattuglia della polizia di Stato si è trasformato in un sequestro di prodotti alimentari trasportati in violazione delle norme igienico–sanitarie: nella giornata di sabato, gli agenti della polizia stradale di Bardolino hanno fermato per un ordinario controllo un furgone isotermico al casello di Verona Sud.

Gli agenti hanno trovato al suo interno una notevole quantità di prodotti ittici destinati alla vendita al dettaglio. Durante la verifica, gli operatori hanno constatato che il veicolo risultava in condizioni igieniche precarie e privo dei requisiti di idoneità per il trasporto di alimenti. Inoltre, il conducente era sprovvisto della documentazione sanitaria e dell’autorizzazione al trasporto di prodotti ittici.

La merce, del peso complessivo di circa 800 kg, è stata posta sotto sequestro e affidata ai servizi veterinari dell’Asl di Verona intervenuti sul posto, per l’effettuazione delle verifiche e la successiva distruzione, poiché ritenuta non idonea al consumo.

Il conducente, un uomo di nazionalità cinese, è stato sanzionato amministrativamente e denunciato per trasporto di alimenti in violazione delle norme sanitarie. I controlli continueranno da parte del servizio veterinario nel luogo di destinazione della merce.