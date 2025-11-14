Il punto sui cantieri della filovia di Verona est e le modifiche alla viabilità: l’incontro pubblico.

Cantieri filovia Verona est: l’incontro tra amministrazione e residenti per fare il punto sui cantieri e conoscere le modifiche alla viabilità. Martedì 19 novembre alle ore 20:40, il Centro Tommasoli di via Perini 3, ospiterà un’assemblea pubblica dedicata agli sviluppi e all’avanzamento dei lavori della filovia nella zona est della città.

L’appuntamento, promosso dalla sesta Circoscrizione, è un momento di confronto strategico che coinvolge direttamente i residenti di alcuni dei quartieri più popolosi interessati dal cantiere. L’obiettivo è informare sull’andamento del progetto e garantire trasparenza sulle prossime fasi di un intervento considerato fondamentale per la nuova mobilità urbana.

Istituzioni e cittadini a confronto.

A rappresentare gli enti coinvolti nella realizzazione del progetto interverranno figure chiave dell’amministrazione e della gestione dei lavori. Giuseppe Mazza, presidente di Amt3, la società incaricata della supervisione e dell’avanzamento dei cantieri. Tommaso Ferrari, assessore alla Mobilità e alle Opere Complesse del Comune di Verona. Rita Andriani, presidente della sesta Circoscrizione.

Durante l’incontro verranno illustrati gli aggiornamenti più recenti sui cantieri in corso, specificando i tempi previsti per il completamento delle opere e le necessarie modifiche alla viabilità che i lavori comportano per la cittadinanza. Un ampio spazio sarà inoltre dedicato alle domande, alle osservazioni e alle segnalazioni dei residenti.