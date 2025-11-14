Avis e Legnago Donna: striscioni contro la violenza in 7 Comuni

Avis Legnago al fianco del Centro Antiviolenza: striscioni di aiuto per le donne vittime di violenza.

La Bassa Veronese unita contro la violenza: striscioni di aiuto in sette Comuni: Avis Legnago al fianco del Centro Antiviolenza. Giovedì 13 novembre, nella sala della Giunta del Municipio di Legnago, l’Avis comunale di Legnago ha rinnovato il suo impegno per la comunità consegnando ufficialmente gli striscioni informativi a supporto del Centro Antiviolenza Legnago Donna.

I grandi striscioni (tre metri per uno) riportano il numero di soccorso dedicato (392 223 7670) e il motto: “La tua forza è chiedere aiuto. Mai più sola!”.

A ricevere il materiale, che verrà esposto nei luoghi più visibili e frequentati per la massima diffusione, sono stati i rappresentanti dei Comuni di Legnago, Cerea, Castagnaro, Boschi Sant’Anna, Bevilacqua, Terrazzo e Villabartolomea. L’iniziativa rientra nel percorso di avvicinamento alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il prossimo 25 novembre.

“Piccolo passo per una grande rivoluzione”.

L’Avis di Legnago, associazione impegnata nella promozione della vita e della salute, ha sottolineato la vicinanza tra la sua missione e quella del Centro Antiviolenza.

«Siamo molto sensibili al tema del contrasto alla violenza sulle donne, fisica, psicologica ed economica», ha dichiarato Michela Burato, presidente dell’Avis Comunale Legnago. «È un piccolo passo al servizio di una grande rivoluzione culturale e sociale».

L’iniziativa, patrocinata e sostenuta dall’Avis, si pone come momento conclusivo di un progetto avviato lo scorso maggio per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Il Centro Antiviolenza.

Il Centro Antiviolenza Legnago Donna è un punto di riferimento fondamentale, attivo nei 25 Comuni dell’Ats Ven_21. Offre uno spazio sicuro e gratuito con un’équipe multidisciplinare composta da psicologhe, assistenti sociali e avvocate. Ogni anno, il Centro riceve in media 90 telefonate al numero di emergenza, prendendo in carico circa 50 donne che intraprendono percorsi di sostegno per uscire da situazioni difficili.

L’azione di sensibilizzazione culminerà sabato 16 novembre con una passeggiata solidale di 7 chilometri, con partenza dal Parco di Legnago. L’evento, organizzato da Asd Nordic Walking Legnago in collaborazione con Avis, il Centro Antiviolenza e altre realtà.