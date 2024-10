San Bonifacio, buche riparate e strade asfaltate a costo zero per il Comune

A San Bonifacio sistemate le strade nella frazione di Locara e rifatto il porfido davanti alla chiesa.

A San Bonifacio sono terminati i lavori per l’eliminazione delle buche e il ripristino dell’asfalto danneggiato dal passaggio dei mezzi pesanti del cantiere Tav nella frazione di Locara. I lavori hanno riguardato il cavalcavia che collega il centro della frazione alla strada che porta al cimitero e alla strada di collegamento tra San Bonifacio e Lonigo.

Il Comune ha ottenuto di realizzare subito questi interventi di manutenzione, completamente a carico di IRicav Due, il consorzio gestore dei lavori per la Tav, senza costi per le casse comunali, in attesa dell’asfaltatura completa delle strade che verrà realizzata a fine cantiere.

Sempre nei giorni scorsi inoltre sono stati realizzati lavori di asfaltatura in località Offia a San Bonifacio, sulla strada che porta al Palaferroli. Si tratta di un tratto molto frequentato soprattutto per il passaggio delle famiglie che si recano al palazzetto per le attività sportive. Anche in questo caso l’assessorato ai Lavori pubblici ha ottenuto che Acque Veronesi procedesse con i lavori a seguito di un intervento sulla rete fognaria della zona.

“Si tratta di interventi molto importanti – spiega Marco Venturi, assessore ai Lavori pubblici – per i residenti e per gli utenti della strada. Abbiamo ottenuto queste opere grazie ai buoni accordi raggiunti con le aziende che stanno lavorando sul nostro territorio, con l’impegno di tutta la struttura comunale che si occupa di Manutenzioni”.

Nel centro di San Bonifacio inoltre la ditta incaricata della manutenzione, ha ripristinato il porfido danneggiato davanti alla chiesa di San Bonifacio, in via Minghetti e in via Ospedale vecchio. In via Pellico è stato realizzato l’intervento per ripristinare i dossi in gomma.

Il sindaco: “Nessuna spesa per il Comune”.

“Siamo molto soddisfatti – aggiunge il sindaco Fulvio Soave – di come stanno procedendo i lavori di manutenzione, sia nella frazione di Locara sia nel capoluogo. Questi interventi rappresentano un segnale importante per la comunità, e portano un miglioramento tangibile. Grazie alla collaborazione con i soggetti coinvolti, siamo riusciti a far sì che il Comune non sostenesse spese aggiuntive. È un risultato significativo che dimostra l’impegno dell’amministrazione affinché la viabilità e le infrastrutture del nostro comune siano all’altezza delle esigenze dei cittadini.”