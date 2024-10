Ragazzo e ragazza incinta rubano 455 euro di profumi al Conad: arrestati

Un ragazzo e una ragazza, lei incinta, rubano 455 euro di profumi al Conad del centro commerciale Porte dell’Adige: arrestati.

Nella serata di ieri, martedì 22 ottobre, i carabinieri di Bussolengo sono intervenuti, su richiesta del personale addetto alla sicurezza presso il centro commerciale “Porte dell’Adige”, dove era stato segnalato un furto aggravato in corso.

In particolare, due giovani, poi identificati in un ragazzo e una ragazza di 23 anni, entrambi cittadini rumeni, all’interno del supermercato “Spazio Conad” s’impossessavano di varie confezioni di profumi, per un valore complessivo di circa 455 euro, per poi oltrepassare le casse, tentando di allontanarsi. Ma venivano individuati dal personale addetto alla sicurezza che allertava i carabinieri. I quali, giunti sul posto, procedevano al controllo, accertando che la refurtiva era stata occultata in una borsa.

I due giovani, pertanto, venivano condotti in caserma per gli accertamenti del caso. La ragazza, in stato di gravidanza, al termine delle formalità di rito, veniva deferita in stato di libertà, mentre il 23enne veniva arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Nella mattinata odierna l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, è stato condotto dal Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto, disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona e rinviato l’udienza.