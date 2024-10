Beccato a vendere “l’eroina dei poveri”, 54enne arrestato a San Bonifacio

San Bonifacio, 54enne arrestato: era in possesso di cinque confezione di Rivotril, noto anche come “eroina dei poveri”.

Nella mattina di sabato scorso un 54enne originario del Marocco, senza fissa dimora e noto alle forze dell’Ordine, è stato arrestato dai carabinieri di San Bonifacio in quanto, notato aggirarsi per le vie cittadine con fare sospetto, veniva fermato e trovato in possesso di cinque confezioni contenenti complessivamente 100 compresse da 2 mg di “Rivotril”, un medicinale ad azione stupefacente, dispensabile solo dietro prescrizione medica, di cui l’uomo non era in possesso.

Il farmaco in questione, un antiepilettico a base di “clonazepam” appartenente alla classe delle “benzodiazepine” è indicato per il trattamento di alcune forme di epilessia, ma negli ultimi anni il suo nome è salito agli onori della cronaca perché spesso queste compresse vengono spacciate come droga da strada low cost, chiamata infatti anche con il nome di “eroina dei poveri”. Inoltre questa sostanza, associata all’alcol, produce effetti inibitori amplificati, ritenuti molti simili a quelli dell’eroina, compromettendo in modo significativo le generali funzioni cognitive della persona e risultando quindi particolarmente pericolosa per la salute.

I farmaci rinvenuti, che secondo i carabinieri erano destinati allo spaccio al minuto, per pochi euro a compressa, sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato, in esecuzione delle direttive impartite dalla Procura della Repubblica di Verona, è comparso questa mattina davanti al Giudice del Tribunale scaligero per la convalida dell’arresto. L’arresto è stato convalidato e per il 54enne è stata applicata la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria.

I militari stanno svolgendo accertamenti per verificare quali siano stati i canali di approvvigionamento a cui si è affidato l’uomo per recuperare il citato medicinale.