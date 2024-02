Maltempo a Verona, chiuse e sotto osservazione alcune strade in provincia

Per il maltempo chiuse alcune strade della provincia di Verona.

A causa del maltempo rimangono chiuse e sotto osservazione alcune strade della provincia di Verona. In particolare rimane sospesa la circolazione sulla Sp 44b, al confine tra Bovolone e Isola Rizza, dove a causa delle forti piogge si è verificato un cedimento del piano viabile. Non si esclude che, concausa del cedimento, possa essere stata la presenza di cunicoli scavati dalle nutrie. I lavori di ripristino verranno avviati al termine della fase perturbata in atto.

Sulla Sp17c a Roncà proseguono le operazioni di pulizia della carreggiata dai detriti portati da alcuni smottamenti sul versante di monte della strada. I lavori si chiuderanno tra oggi e domani. Al miglioramento delle condizioni meteo, verranno valutati ulteriori interventi di consolidamento sui punti interessati dagli smottamenti.

A Badia Calavena sulla Sp 36, chiusa ieri con ordinanza del Comune dopo il cedimento di un tratto del versante di valle che ha interessato anche parte della carreggiata, è già stato eseguito un primo sopralluogo della ditta incaricata dalla Provincia. Per un secondo e più puntuale sopralluogo, necessario per valutare l’intervento da porre in essere e per pianificare la rimozione dei detriti scivolati a valle in un terreno privato, si dovrà attendere, per motivi di sicurezza, la fine del maltempo. La circolazione al traffico rimarrà, quindi, sospesa.

Monitoraggio straordinario.

Restano chiusi anche i guadi sul torrente Illasi. Vista la portata delle precipitazioni, non si possono escludere ulteriori eventi franosi nell’area nord della provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il monitoraggio straordinario sulle provinciali da parte del Servizio Viabilità del Palazzo Scaligero proseguirà dunque anche la settimana prossima.

Sulla rete viaria provinciale, inoltre, sono all’opera le imprese di manutenzione per la stesura dell’asfalto a freddo nei tratti dove la pioggia ha provocato deterioramenti della carreggiata. Infine, l’Unità di protezione civile della Provincia, a titolo precauzionale, ha chiesto la messa in preallerta dei gruppi di protezione civile di alcune aree dell’est veronese per le attività di monitoraggio dei corsi d’acqua.