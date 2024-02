Maltempo, il peggio è passato: le previsioni per le prossime ore

Previsioni del tempo a Verona e dintorni per le prossime ore.

Maltempo, a Verona e dintorni sembra essere terminata la fase più perturbata. Come spiegano gli esperti di meteo4verona, ci attendono per il resto della giornata di oggi, mercoledì 28, deboli scrosci di pioggia isolati e più probabili come al solito in montagna (con neve a quote alte, sopra i 1700m).

Le temperature in pianura sono intorno agli 11-12°C nelle zone orientali e nelle basse, invece si mantengono leggermente piú basse, sui 9-10°C, sul lago e sulle zone occidentali complice anche la minore intensità del vento. Temperature massime previste intorno ai 14°C. Il cielo rimane prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata così come il vento rimarrà sostenuto ma comunque meno forte rispetto a ieri.

Resta invece ancora critica, al momento, la situazione nel vicentino e nel trevigiano, ma anche in quelle zone va migliorando.