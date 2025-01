Veronafiere in Arabia: “Vino analcolico, olio e cavalli salpano dall’Amerigo Vespucci”

Veronafiere porta Vinitaly e Fieracavalli in Arabia Saudita a bordo dell’Amerigo Vespucci.

Da oggi 27 al 29 gennaio, Veronafiere partecipa alla tappa finale del tour mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci a Jeddah, in Arabia Saudita. Questo evento rappresenta un’occasione speciale per promuovere il meglio del made in Italy: olio extravergine d’oliva, vino senza alcol e il mondo equestre.

Vino no alcol e olio.

Nel “Villaggio Italia,” uno spazio espositivo dedicato, Veronafiere organizza seminari e degustazioni. La masterclass di Vinitaly “Italian Grapes Reimagined: An Alcohol-free Tasting Experience”, propone vini e cocktail analcolici, rispettando le regole locali. Tra i prodotti, i drink BelliNo e RossiNo, a base di uva Moscato, e i vini senza alcol Princess bianco e rosso.

SOL2Expo invece offre una degustazione guidata di oli extravergine vincitori del concorso internazionale Sol d’Oro, accompagnata da una selezione di olive da tavola. Il capo panel Marino Giorgetti guiderà i partecipanti alla scoperta dei sapori autentici italiani, mostrando anche come riconoscere un olio di qualità.

I cavalli italiani.

Fieracavalli, punto di riferimento per il mondo equestre, presenta le terapie assistite con i cavalli, unendo benessere e inclusione sociale. Ad impreziosire l’evento, le esibizioni del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, simbolo di eleganza e tradizione italiana.

“Partecipare a questa tappa è un’opportunità per creare nuove relazioni e promuovere i prodotti italiani all’estero“, spiega Federico Bricolo, presidente di Veronafiere.