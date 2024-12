Ha salvato una donna dalle coltellate: premiato a Verona dal sindaco

Verona: il sindaco Tommasi premia il ragazzo che ha salvato una donna dalla violenza del suo ex.

Verona: il sindaco Tommasi premia Alen Halilovic che con prontezza e coraggio è intervenuto per salvare una donna dalla violenza del suo ex. Per il suo gesto altruista, il Primo cittadino gli ha consegnato un riconoscimento speciale, sottolineando il valore della responsabilità collettiva e il messaggio positivo che un’azione simile porta alla comunità.

Il gesto eroico.

L’episodio è avvenuto lo scorso lunedì sulla strada statale tra Guastalla (RE) e Dosolo (MN). Alen, 21 anni, si è trovato davanti una scena drammatica: una donna di 45 anni era aggredita dall’ex compagno, in un contesto di estrema violenza. Senza esitare, il giovane è intervenuto per fermare l’uomo e aiutare la donna, rischiando la propria incolumità.

“Non mi considero un eroe – ha detto Alen durante la cerimonia – Ho fatto solo quello che tutti avrebbero dovuto fare: non voltarsi dall’altra parte”.

Il racconto di Alen.

Alen in conferenza stampa ha raccontato i momenti concitati di quella mattina. Mentre si avvicinava all’auto ferma con le portiere aperte, ha sentito una donna gridare aiuto. Resosi conto della gravità della situazione, ha invertito la marcia e iniziato a registrare la scena con il cellulare.

Una volta sceso dall’auto, si è trovato faccia a faccia con l’aggressore, che brandiva un coltello sporco di sangue. “Ho provato paura, ma ho mantenuto la calma – ha detto Alen – Sono intervenuto fisicamente per proteggere la donna, mettendomi tra lei e l’uomo, facendo di tutto per fermarlo”.

L’arrivo provvidenziale di un’ambulanza ha indotto l’aggressore alla fuga, mentre Alen si occupava di mantenere la donna cosciente e avvisava i suoi familiari.

Cosa ha detto il sindaco Tommasi.

Durante la cerimonia, il sindaco Damiano Tommasi ha sottolineato l’importanza di evidenziare notizie positive come questa.

“Alen ci dimostra con il suo gesto cosa significa responsabilità collettiva. In una società spesso indifferente, è fondamentale valorizzare esempi come questo. La comunità di Verona è orgogliosa di avere cittadini come lui, che ci ricordano i valori fondamentali del coraggio e dell’altruismo”.

Il sindaco ha anche invitato Alen a condividere la sua testimonianza all’apertura del Consiglio comunale, dove è stato accolto con un lungo applauso da parte di tutti i consiglieri presenti.