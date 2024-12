Un ex calciatore del Chievo nei guai per stalking e lesioni nei confronti della moglie.

Un ex calciatore, che ha militato in diverse squadre tra cui il Chievo Verona nel 2020-2021, è finito nei guai per stalking e lesioni. La Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Amato Ciciretti, accusato di aver perseguitato e aggredito la moglie dopo l’avvio delle pratiche di separazione.

Le accuse e la ricostruzione dei fatti.

Secondo le indagini, il trentenne avrebbe controllato gli spostamenti della donna tramite un dispositivo Gps e, in più occasioni, l’avrebbe minacciata di morte con frasi gravi e inquietanti, alcune delle quali sarebbero state pronunciate davanti al figlio minore della coppia.

Gli episodi di violenza fisica e verbale risalgono all’estate del 2022, quando la situazione sarebbe degenerata, coinvolgendo persino i genitori della vittima, che avrebbero ricevuto minacce dall’uomo. Uno degli episodi riportati nei documenti dell’accusa riguarda una sera in cui il calciatore avrebbe preso a calci l’auto della donna, urlando minacce particolarmente violente.

Il calciatore ha interrotto di recente il contratto con la sua ultima squadra, dichiarando “motivi personali”. Ora l’uomo rischia il processo, con accuse che, se confermate, potrebbero avere gravi conseguenze sul piano legale.