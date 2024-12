Buone notizie per gli sciatori veronesi: nevica in Lessinia, piste da sci aperte nel weekend.

Nevica in Lessinia, piste da sci aperte nel weekend: con l’arrivo della neve, il prossimo fine settimana segna il ritorno agli sport invernali sul Monte Baldo e in Lessinia. A San Giorgio, fervono i lavori per completare le piste da sci di fondo, che saranno pronte per accogliere gli appassionati nei prossimi giorni.

La recente nevicata dell’Immacolata ha imbiancato le montagne veronesi, inaugurando ufficialmente la stagione sciistica. In alta Lessinia, sopra i 1700 metri, il manto nevoso ha raggiunto i 40 centimetri, una quantità generosa per il primo episodio nevoso dell’anno. Sebbene abbia causato qualche disagio sulla viabilità, questa neve ha portato entusiasmo tra gli amanti della montagna, offrendo un promettente inizio dopo una stagione passata caratterizzata da carenze nevose e condizioni meteo instabili.

Nel frattempo, alcune infrastrutture montane si preparano alla riapertura: la funivia Malcesine-Monte Baldo, chiusa dal 3 novembre per manutenzione, riprenderà a funzionare in tempo per Pasqua 2025. L’impianto Prada-Costabella, invece, inizierà il servizio il 26 dicembre con un calendario continuativo fino al 6 gennaio, per poi operare solo nei fine settimana fino alla fine di febbraio.