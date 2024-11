Dicembre a Verona: tutto pronto per i “Bancheti de Santa Lussia”

Dicembre scalda Verona: tutto pronto in piazza Bra per i “Bancheti de Santa Lussia”.

Tutto pronto per i “Bancheti de Santa Lussia”: nella “pancia” di Verona torna uno degli eventi più iconici e attesi dell’anno. La Fiera animerà il centro storico della città dal 10 al 13 dicembre 2024. Questo appuntamento, che affonda le sue radici nella tradizione popolare, è un omaggio a Santa Lucia, figura amatissima dai veronesi, che unisce cultura, artigianato e gastronomia.

Distribuito tra Piazza Bra e via Roma, il mercatino ospiterà ben 250 bancarelle provenienti da tutta Italia. I visitatori potranno scoprire un vasto assortimento di prodotti: dai giocattoli agli articoli di abbigliamento, dalle creazioni artigianali alle prelibatezze gastronomiche tipiche del Natale. Non mancheranno i dolci tradizionali, tra cui le golose frittelle di Santa Lucia, morbide e fragranti, immerse nell’olio bollente per sprigionare il loro inconfondibile sapore.

La stella cometa farà da magico sfondo.

A rendere unica l’atmosfera è la stella cometa in acciaio, simbolo inconfondibile del Natale veronese. Un richiamo visivo che aggiunge un tocco di magia al paesaggio urbano.

Santa Lussia vien de notte…

La festa culmina nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, quando secondo la tradizione Santa Lucia, accompagnata dal suo inseparabile asinello, porta doni e dolciumi ai bambini più buoni, lasciando il carbone ai più birichini. Questa usanza, profondamente radicata nel tessuto culturale di Verona, rende la festività un momento speciale per le famiglie.

Info.

La Fiera sarà aperta nei giorni 10, 11 e 12 dicembre dalle 9:30 alle 23, mentre il 13 dicembre chiuderà alle 20. È un’occasione imperdibile per immergersi nello spirito natalizio, scoprire prodotti unici e condividere momenti di festa nel cuore di Verona.