Dopo dieci anni lo storico gruppo torna al Teatro Nuovo con “Restart”

Dopo dieci anni lo storico gruppo torna in scena al Teatro Nuovo con “Restart”.

Gli Stand Together dopo dieci anni, tornano in scena il 1° dicembre al Teatro Nuovo con il progetto “Restart”. Lo storico gruppo musicale veronese, tornano a esibirsi con il progetto “Restart”, che promette emozioni e solidarietà. L’appuntamento è fissato per il 1° dicembre al Teatro Nuovo di Verona, con due spettacoli, uno pomeridiano alle ore 16:30 e uno serale alle ore 21.

Una storia di musica e comunità.

Fondati nel 1985, gli Stand Together hanno segnato la scena musicale veronese per tre decenni, coinvolgendo quasi 400 giovani tra città e provincia, e portando in scena più di cento spettacoli in Italia e all’estero. La presidente dell’associazione, Silvana Mella, racconta che il progetto “Restart” è nato in modo spontaneo durante una riunione commemorativa, che ha radunato 150 ex membri del gruppo.

Arte, solidarietà e intergenerazionalità.

“Restart” non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio viaggio nella storia del gruppo, con canzoni originali e cover eseguite dal vivo, coreografie e performance teatrali che celebrano i momenti salienti della carriera degli Stand Together. Una delle caratteristiche più peculiari dello spettacolo è la presenza intergenerazionale: sul palco si esibiranno 90 artisti, tra cui non solo membri storici, ma anche i figli e le figlie dei componenti originali, che canteranno e balleranno insieme ai genitori.

Un evento a sostegno del Terzo Settore.

L’assessora al Terzo Settore, Luisa Ceni, ha sottolineato l’importanza dell’evento non solo dal punto di vista artistico, ma anche sociale. “Il ricavato delle due rappresentazioni sarà interamente devoluto a due realtà fondamentali del nostro territorio: la Fondazione TS Famiglie per la Famiglia – Casa di Debora e la Fondazione Cuore Blu per gli Autismi. Entrambe le associazioni si occupano di supportare persone con diverse fragilità, ed è grazie a iniziative come questa che possiamo rafforzare il loro impegno,” ha dichiarato.

Un ritorno carico di emozioni.

Il ritorno degli Stand Together segna una rinascita non solo per l’associazione, ma anche per la comunità veronese, che potrà rivivere le emozioni di uno dei gruppi più iconici del territorio. Lo spettacolo “Restart” promette di essere un evento unico, capace di unire generazioni diverse in un’esplosione di musica, danza e solidarietà.