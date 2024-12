Verona si illumina di magia con il “Calendario dell’Avvento” in Piazza dei Signori.

Verona si illumina di magia con il “Calendario dell’Avvento” in Piazza dei Signori ogni sera alle 19 in Piazza dei Signori. Qui la facciata della Casa della Pietà si trasforma in uno spettacolare Calendario dell’Avvento luminoso e musicale. L’iniziativa, inaugurata ieri 1° dicembre, è stata realizzata grazie alla collaborazione tra commercianti locali, il Comune di Verona e il Conservatorio della città.

Ogni sera, immagini suggestive e suoni natalizi animano la facciata del palazzo, sede dei Lords of Verona Luxury Apartments, creando un’atmosfera unica che unisce arte, musica e tradizione. Ma non è solo uno spettacolo visivo: a rendere speciale il momento è una performance artistica di 20 minuti, che prende vita quando una delle 24 finestre si apre per ospitare giovani musicisti del Conservatorio o talenti locali.

L’idea.

L’idea nasce dalla volontà di reinterpretare la tradizione del calendario dell’Avvento, amatissima dai bambini ma capace di incantare persone di ogni età. Ogni giorno una nuova parola del Natale – come gioia, perdono, o silenzio – guida lo spettacolo, offrendo spunti di riflessione e arricchendo l’esperienza.

L’evento si avvale di una regia tecnica curata nei minimi dettagli: i proiettori posizionati alla pizzeria L’Altro Impero creano un video-mapping che valorizza l’architettura del palazzo, con immagini dinamiche accompagnate da musica e narrazioni. La produzione è a cura di Studioventisette, con una squadra di professionisti che ha lavorato su audio, luci, grafica ed effetti visivi per creare un’esperienza immersiva.

Spettacolo gratuito.

Piazza dei Signori, già ricca di storia, diventa così un luogo di incontro dove la bellezza e la cultura avvicinano cittadini e visitatori. L’appuntamento si rinnova ogni sera fino al 24 dicembre: un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalla magia delle feste e dall’incanto della musica e della luce.