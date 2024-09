Veneto: al via la campagna vaccinale contro l’influenza e il covid-19

Veneto: al via la campagna vaccinale contro influenza e covid-19.

Il Veneto si prepara ad affrontare i virus tipici della stagione fredda, come l’influenza e il covid-19, con una campagna vaccinale. Questa partirà il 7 ottobre, in anticipo rispetto agli anni passati. La vaccinazione è fondamentale per proteggere soprattutto le persone più fragili e ridurre il rischio di complicazioni.

Inizio della campagna vaccinale.

La campagna comincerà offrendo la vaccinazione agli over 65 anni nella prima settimana. A partire dalla seconda settimana di ottobre, tutti gli altri potranno vaccinarsi, non appena saranno disponibili i vaccini adatti per le persone più giovani.

L’importanza della vaccinazione.

Secondo la Regione del Veneto, vaccinarsi è il modo migliore per evitare forme gravi di influenza e covid-19, soprattutto per chi ha più di 60 anni o è più vulnerabile. Le vaccinazioni aiutano anche a evitare il sovraffollamento negli ospedali e le complicazioni che possono portare a ricoveri.

Open Day per facilitare le vaccinazioni.

Per rendere più facile l’accesso alle vaccinazioni, il Veneto ha organizzato due giornate Open Day il 26 ottobre e il 9 novembre, dove le Ulss offriranno sedute vaccinali dedicate.

Dosi di vaccino disponibili.

La Regione ha messo a disposizione oltre 900 mila dosi di vaccino contro l’influenza e 460 mila dosi contro il covid-19. I due vaccini possono essere somministrati insieme. Per i più piccoli, ci sono 28 mila dosi di vaccino spray nasale contro l’influenza, disponibili per i bambini dai 2 ai 6 anni.

Chi dovrebbe vaccinarsi.

La vaccinazione è consigliata in particolare a:

Over 60 e persone con malattie croniche come diabete, asma o problemi cardiaci

e persone con asma o problemi cardiaci Ospiti di case di riposo e chi riceve assistenza domiciliare

e chi riceve assistenza domiciliare Donne in gravidanza

Bambini sani tra i 6 mesi e i 6 anni (per l’influenza)

tra i 6 mesi e i 6 anni (per l’influenza) Operatori sanitari e lavoratori a contatto con animali o servizi pubblici

con animali o servizi pubblici Familgiari e caregiver di persone fragili

Dove vaccinarsi.

È possibile vaccinarsi dal proprio medico di famiglia, dal pediatra o nelle farmacie aderenti. Le Ulss offriranno anche servizi dedicati per la vaccinazione, con prenotazioni disponibili online a breve.

Per prenotare, ecco il sito.