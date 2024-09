Terapia di coppia a Verona: sempre più persone vogliono migliorare la relazione

Terapia di coppia a Verona: sempre più persone vogliono migliorare la propria relazione.

In Veneto e anche a Verona, sta crescendo il numero di persone che scelgono di rivolgersi a un esperto per fare terapia di coppia. Secondo i dati dell’Osservatorio Unobravo, il 59,1% delle coppie in terapia lo fa per rafforzare la relazione e superare eventuali difficoltà.

Le donne sono le più attive nella ricerca di supporto.

Un dato importante riguarda il fatto che la maggior parte delle richieste per problemi relazionali arriva da donne, che rappresentano il 68% delle richieste complessive in Veneto. Le difficoltà più comuni affrontate dalle coppie sono legate a problemi di comunicazione, fiducia e conflitti familiari.

Verona e Padova in testa per richieste di aiuto.

A livello regionale, le città con il maggior numero di richieste di supporto psicologico per problemi di coppia sono Padova (21,2%), seguita da Verona (19,8%). Le coppie veronesi, così come quelle di altre città venete, si rivolgono alla terapia non solo per risolvere conflitti, ma anche per prevenire e migliorare la qualità della loro relazione.

Problemi di coppia e altre difficoltà.

In Veneto, il 34,7% delle richieste di supporto riguarda difficoltà nel rapporto di coppia, come incomprensioni e stress. Altri motivi comuni vedono il bisogno di affrontare un tradimento (11,3%) o le interferenze delle famiglie d’origine, che spesso complicano la serenità della coppia.

Il ruolo della terapia come prevenzione.

Molte coppie vedono la terapia come un modo per rafforzare il legame prima che i problemi diventino irrisolvibili. Questo è evidente dal fatto che oltre la metà delle richieste non è legata a eventi gravi, ma al desiderio di migliorare la qualità della relazione e prevenire eventuali crisi future.