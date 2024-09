Valeria Mantovan, sindaco di Porto Viro, di Fratelli d’Italia, è il nuovo assessore regionale a Istruzione, lavoro e pari opportunità.

Con Elena Donazzan eletta al Parlamento europeo, il presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia ha nominato il nuovo assessore a Istruzione, Lavoro, Formazione e Pari Opportunità: si tratta di Valeria Mantovan, fino ad oggi giovane sindaco di Porto Viro (Rovigo), anche lei, come Donazzan, di Fratelli d’Italia. Zaia ha firmato questa mattina il decreto di nomina.

“L’impegno era quello di nominare il nuovo assessore entro fine settembre ed è stato mantenuto – ha sottolineato il presidente Zaia -. La nomina ha premiato un amministratore giovane e donna, caratteristiche che sono state due presupposti per la scelta insieme al curriculum. L’assessore Mantovan, infatti, è stata assessore e sindaco, è laureata in Giurisprudenza e ha esperienza professionale nel campo della pubblica amministrazione. Un curriculum vasto che annovera tra le prime esperienze anche quelle più semplici che dovrebbero avere tutti i giovani all’inizio della loro carriera. In questa nomina c’è, appunto, anche la volontà di dare spazio ai i giovani. Come amo ripetere, infatti, i giovani non devono essere considerati il futuro ma il presente della nostra comunità”.

Il neoassessore assume ufficialmente l’attribuzione delle seguenti deleghe: Politiche dell’Istruzione, Diritto allo studio, Scuole paritarie ed edilizia scolastica, Programmazione della formazione professionale, Programmi comunitari Por-Fers, Politiche per il Lavoro, Pari opportunità, Università e Ricerca con riferimento ai rapporti con le Università venete, Istituti di ricerca nazionali e regionali.