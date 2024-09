Mercato della droga a Veronetta, migliaia di veronesi in fila a comprare eroina e cocaina: 5 pusher in carcere

Operazione “Piazza pulita” della polizia locale di Verona, scoperto un mercato della droga a Veronetta: cinque giovani arrestati.

La polizia locale di Verona ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un sodalizio criminale di nazionalità nigeriana, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso tra loro, nel quartiere di Veronetta. Si tratta di soggetti tra i 23 e i 28 anni, tutti senza fissa dimora.

L’indagine, denominata “Piazza pulita”, ha portato a scoprire tecniche particolari utilizzate dagli spacciatori, che si nascondevano nel cavo orale le numerosi dosi, così come i clienti di conservarla in bocca dopo averla acquistata in modo da non farla recuperare in caso di arrivo della polizia locale, era partita nello scorso febbraio a seguito delle segnalazioni dei residenti e si è incentrata su una attività di osservazione su strada giornaliera da parte degli agenti del reparto territoriale.

Mesi di osservazioni.

L’attività di polizia giudiziaria ha comportato circa 3 mesi di osservazione ininterrotta e l’individuazione di 3000 cessioni di eroina e cocaina in tre mesi. Permettendo di filmare e fotografare centinaia di clienti degli arrestati, tra cui studenti, operai, professionisti, dipendenti pubblici ma anche papà con passeggino e figlio al seguito.

Migliaia le dosi di hashish e cocaina vendute in piazza XVI Ottobre e in aree limitrofe, con veri e propri turni di servizio da parte degli arrestati. E con clienti che giungevano da tutta la provincia, con tutti i mezzi possibili (monopattini, biciclette, motorini, autovetture e autocarri) per rifornirsi al “market” all’aperto di Veronetta.

Gli agenti hanno anche accertato e sanzionato la consumazione sul posto di molte dosi, anche con il getto di siringhe utilizzate, in alcuni cortili privati del quartiere. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Verona, la polizia locale ha raccolto centinaia di ore di attività di spaccio e migliaia di fotogrammi che dimostrano una vera organizzazione, messa a punto nei minimi dettagli. Gli arrestati sono stati trasferiti al carcere di Montorio. Per gli acquirenti scatteranno le segnalazioni alla Prefettura di Verona per i successivi provvedimenti amministrativi.

Zivelonghi: “Segnale di riconquista del territorio”.

“Una operazione brillante della sezione di polizia giudiziaria della nostra polizia locale, a cui va il nostro sentito ringraziamento, che dà un segnale chiaro e forte di riconquista di un territorio, la Piazza di Veronetta, che va assolutamente restituita ai cittadini e ai negozianti – afferma l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. Come detto dal Procuratore Tito ai margini della recente operazione in Stazione, i tempi della giustizia non sono sempre quelli che vorremmo ma la convalida del fermo di soggetti sistematicamente dediti allo spaccio in una delle aree più critiche della città è senz’altro un ottimo risultato frutto, come spesso accade, di un lavoro di squadra fatto anche grazie alle segnalazioni dei cittadini”.