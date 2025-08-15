Le previsioni meteo per Ferragosto a Verona e dintorni: ecco che tempo farà.

A Verona e dintorni avremo un Ferragosto con tempo caldo e afoso, nessuna tregua: ma occhio ai temporali di calore, improvvisi, specie in montagna. Ecco le previsioni meteo curate dagli esperti di meteo4verona.

La situazione.

Una potente cellula di alta pressione sub tropicale con componente africana sta lentamente defilandosi dai nostri territori, pertanto avremo alcune variazioni nei prossimi giorni.

Previsione per Ferragosto.

Tiene la cupola di alta pressione pertanto la giornata di ferragosto vede tempo molto caldo e afoso con cielo poco nuvoloso o variabile e la presenza di nubi che non portano ad alcuna conseguenza. Attenzione alle montagne dove dal tardo pomeriggio o meglio in serata potrebbero verificarsi locali temporali in veloce dissolvimento. Venti che ruotano da est e lieve calo delle temperature per una giornata sostanzialmente calda ed estiva. Ottimo il tempo al mare per chi desidera trascorrerlo nelle coste venete o romagnole.

Previsioni per sabato 16.

Giornata variabile, con possibilità di locali e veloci temporali durante le ore della notte, poco dopo o attorno alla mezzanotte. Per il resto della giornata clima ancora caldo e cielo variabile con parecchio spazio al sole. Venti sempre deboli orientali e temperature stazionarie su valori massimi in pianura oltre i 35°.

Previsioni per domenica 17.

Giornata estiva che vede cielo poco nuvoloso o alla peggio variabile ma con prevalenza di sole, ancora molto caldo, sebbene le temperature tendano lentamente a calare ma a rimanere sempre attorno o oltre i 35°. Bel tempo prevalente anche in serata.

Tendenza per i giorni successivi.

Come già scritto l’alta pressione tende a sfilarsi, per questo motivo si apre lo spazio a maggiore instabilità con la possibilità del ritorno più frequente di temporali, soprattutto nella giornata di lunedì. Successivamente ripristino di condizioni di bel tempo e con temperature più consone alla stagione, difficile fare una previsione sul fine settimana ma al momento sembra molto variabile e instabile.







