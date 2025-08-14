La Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme per disagio fisico dovuto al caldo almeno fino a sabato 16 agosto.

L’ondata di caldo che sta interessando tutta Italia sta determinando condizioni di disagio anche in Veneto. Preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso da Arpav, in particolare sulla base delle previsioni per i giorni 15 e 16 agosto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di Allarme Climatico per Disagio Fisico per i giorni dal 15/08/2025 al 16/08/2025 per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale e Pedemontana.

Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 009