Ferragosto rovente, ma all’orizzonte spunta qualche nube

Verona, il meteo per il weekend lungo di un Ferragosto rovente, ma con qualche nube.

Ferragosto rovente a Verona: ecco le previsioni meteo per questo weekend che vedono l’anticiclone sub-tropicale di origine africana, responsabile delle temperature bollenti degli ultimi giorni, che sta lentamente arretrando dai cieli del Nord Italia. Ma per chi sogna un Ferragosto da cartolina, la buona notizia è che la sua “cupola” di alta pressione resisterà ancora, regalando una giornata tipicamente estiva, calda e soleggiata.

Ferragosto: sole e caldo, ma occhio alle montagne.

Il 15 agosto si presenterà con cieli poco nuvolosi o a tratti variabili, senza conseguenze in pianura. Il clima sarà molto caldo e afoso, con venti in rotazione da est e temperature in lieve calo rispetto ai picchi recenti, ma sempre da piena estate.

Sulle zone montuose, soprattutto dal tardo pomeriggio e in serata, potranno formarsi temporali locali, rapidi nel dissolversi.

Sabato 16 agosto: notte elettrica, poi torna il sole.

La giornata di sabato si aprirà con la possibilità di veloci temporali nelle ore notturne, attorno alla mezzanotte. Poi, il sole tornerà protagonista, alternandosi a qualche nube di passaggio. Il caldo resterà intenso, con massime oltre i 35°C in pianura e venti deboli da est.

Domenica 17 agosto: ancora estate, ma con un lento calo termico.

Domenica sarà ancora una giornata luminosa e tipicamente estiva: cielo poco nuvoloso, caldo intenso ma in lieve attenuazione. Le temperature rimarranno comunque vicine o oltre i 35°C, con serata serena e gradevole.

La tendenza: più instabilità in arrivo.

Con l’alta pressione che si defila, da lunedì si aprirà una fase più instabile, con temporali più frequenti, specie nelle ore pomeridiane. Il miglioramento arriverà a metà settimana, con temperature più in linea con la media stagionale.