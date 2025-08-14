Il traffico in autostrada: da sabato inizia il controesodo.

Il traffico per il ponte di Ferragosto si preannuncia movimentato sulle autostrade venete, tra ultimi arrivi nelle località balneari e primi rientri verso le città. Secondo le previsioni di Autostrade Alto Adriatico, dopo una prima parte dell’esodo estivo da record – con cinque giornate oltre i 200 mila veicoli – nel fine settimana si registrerà una leggera flessione dei transiti, ma con flussi comunque sostenuti e possibili disagi alla circolazione.

Venerdì 15 agosto saranno circa 130 mila i veicoli in movimento lungo la rete. Giornata da bollino giallo, con traffico particolarmente intenso sulla A4 Venezia–Trieste in direzione Trieste, soprattutto per i “pendolari del mare”. Rallentamenti e code sono possibili all’uscita della barriera di Trieste-Lisert e agli svincoli verso le località costiere.

Sabato 16 inizia il controesodo.

Il clou arriverà sabato 16, primo vero giorno di controesodo, con bollino rosso e circa 185 mila transiti previsti. Le code si sposteranno in direzione Venezia, soprattutto all’ingresso di Trieste-Lisert, dove nell’intero weekend sono attesi 53 mila rientri. Disagi possibili anche al casello di Latisana (26 mila veicoli previsti), specie nelle ore mattutine.

Non mancheranno anche i flussi in arrivo: turisti austriaci e tedeschi continueranno a raggiungere le spiagge del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, con possibili rallentamenti sulla A23 verso il nodo di Palmanova e sulla A4 in direzione Trieste/Udine.

Domenica 17 si tornerà al bollino giallo, ma con traffico sostenuto sulla A4 in direzione Venezia per tutta la giornata. Possibili disagi alla barriera di Trieste-Lisert e al nodo di Palmanova.

Il calendario dei divieti per i mezzi pesanti prevede lo stop: venerdì 15 dalle 7 alle 22, sabato 16 dalle 8 alle 16 e domenica 17 dalle 7 alle 22.