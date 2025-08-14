Roverè Veronese è pronta per la Festa dei Funghi e del Tartufo

Lessinia in festa con funghi, tartufo e mercatino artigianale di Roverè Veronese.

Dal 29 al 31 agosto Roverè Veronese ospiterà la 33esima edizione della Festa dei Funghi e del Tartufo, evento presentato dal Comune e dalla Pro Loco che unisce tradizione gastronomica, artigianato e intrattenimento.

La manifestazione prenderà il via venerdì 29 agosto alle 18.30 con l’apertura degli stand enogastronomici. In serata, dalle 21.30, spazio alla musica con “Old Boys DJ”.

Sabato 30 agosto, alle 17.00, è in programma l’inaugurazione della mostra micologica presso la sala civica, seguita alle 18.30 dall’apertura degli stand. La serata sarà animata alle 21.30 dal concerto “Spaghetti Punk” e, dalle 23.00, dal DJ set con musica house.

Domenica 31 agosto la giornata si aprirà alle 9.00 con i mercatini in piazza e il ritrovo per la gara di orienteering. A mezzogiorno riapriranno gli stand gastronomici, che torneranno attivi anche alle 18.30. La chiusura della festa sarà affidata, alle 21.30, a una tribute band dei Rolling Stones.

Durante l’intera kermesse, tra gli stand del centro, sarà presente anche l’associazione “Una Montagna di Idee” con il mercatino artigianale di UMI: gioielli fatti a mano, borse originali, decorazioni per la casa, cartoline illustrate e altre creazioni uniche realizzate da artisti e artigiani locali.