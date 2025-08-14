Due bambini da Gaza arrivano oggi a Verona per essere curati

L’Italia accoglie 31 minori da Gaza, due di loro saranno curati all’ospedale di Borgo Trento a Verona.
Nelle prime ore di oggi giovedì 14 agosto, all’ospedale di Borgo Trento di Verona è previsto l’arrivo di due giovani pazienti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza. I piccoli, di 8 e 15 anni, raggiungeranno il reparto pediatrico dell’ospedale per ricevere cure specialistiche.
Il loro ingresso in Italia avverrà dopo un volo militare organizzato dall’Aeronautica, parte di un’operazione che ha consentito il trasferimento di 31 minori con problemi di salute, accompagnati dai familiari. Secondo quanto comunicato dalla direzione sanitaria, il ragazzo maggiore presenta ferite provocate da colpi d’arma da fuoco, mentre la bambina più piccola è affetta da una grave malformazione congenita a livello cerebrale.