Malcesine, annegato nel lago davanti ai familiari: muore un 67enne di Rovereto.

Dramma a Malcesine: mercoledì pomeriggio a Cassone di Malcesine muore annegato un 67enne di Rovereto. La vittima è Maurizio Ceola sposato e padre di tre figli.

L’uomo si era immerso nel Garda intorno alle 17, durante una giornata trascorsa in compagnia dei familiari. Pochi minuti dopo, è sparito alla vista di chi era a riva. Le ricerche sono scattate soltanto in serata, quando i parenti, non vedendolo tornare, hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, guardia costiera di Salò, vigili del fuoco da Riva del Garda, Bardolino e Trento, oltre a personale sanitario. Sono stati impiegati mezzi navali, squadre a terra e sommozzatori.

Verso le 20 il corpo del 67enne è stato recuperato nelle acque antistanti Cassone. Per lui, però, non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato dai sanitari presenti.