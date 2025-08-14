Al via il “Settembre Colognese”: torna la festa a Cologna Veneta

Cologna Veneta si prepara per la 130esima edizione del “Settembre Colognese”.

Dal 29 al 31 agosto e dal 4 all’8 settembre a Cologna Veneta, si svolgerà la 130esima edizione del “Settembre Colognese”. La rassegna che unisce gastronomia, cultura, spettacoli e tradizioni agricole.

Il primo fine settimana aprirà con tornei di calcio balilla in piazza Mandamento (29 e 30 agosto) e con la comicità di Giovanni Giusto in “Ocio che te conto” a Corte Palazzo. Il 31 agosto, piazza Duomo farà da palco a un omaggio musicale a Fabrizio De André firmato Mercantinfiera 2.0 con Andrea Filippi.

Dopo una breve pausa, la festa riprenderà giovedì 4 settembre con il Festival dello Sport lungo corso Guà, tra esibizioni e interviste alle associazioni locali, trasmesse in diretta televisiva. Il giorno successivo segnerà l’apertura ufficiale della fiera, con esposizioni dedicate all’agricoltura, all’artigianato e al tempo libero, e l’avvio dell’area gastronomica. In serata, il palco di piazza Duomo ospiterà il “Gran Cabaret Show” di Marco & Francesco.

Inoltre ci saranno anche la pesca di beneficenza, mostre d’arte, attività per giovani e concerti nel Duomo.