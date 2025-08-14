Via Spolverini, l’asfalto cede: “Qui rischiamo che ci scappi il morto”

Via Spolverini, buche e scarsa illuminazione: residente denuncia rischio incidenti.

Strada stretta, illuminazione tardiva e voragini sull’asfalto: sono queste le criticità segnalate da un residente in merito a via Spolverini. Questo all’altezza del civico 75, nei pressi dell’incrocio con via Quattro Stagioni.

Secondo la testimonianza, “la strada presenta due profonde buche consecutive, che si sarebbero formate a seguito del cedimento di più strati di asfaltatura – prosegue la mail del cittadino -. I rattoppi effettuati negli anni, poggiati su un fondo già compromesso, avrebbero ceduto, creando una fessura lunga e dritta, considerata particolarmente pericolosa per i ciclisti“.

“A rendere la situazione più critica“, viene segnalata anche la scarsa visibilità nelle ore serali: “L’illuminazione pubblica -, riferisce il residente – , si accenderebbe in ritardo rispetto ad altre vie della zona. Inoltre, la carreggiata risulta ridotta dalla fila di auto in sosta a sinistra, creando condizioni di rischio durante i sorpassi di automobili e mezzi pubblici”.

Il cittadino evidenzia come le buche possano causare la perdita di controllo di una bicicletta, con il rischio di gravi incidenti. “Qui – avverte – se va bene qualcuno si farà male, se va male c’è il rischio che scappi il morto”.

“Nonostante le segnalazioni -, afferma il residente -, non sarebbero stati presi provvedimenti da parte della circoscrizione o del Comune. A supporto della denuncia, sono state fornite foto e video, che mostrerebbero il peggioramento della situazione nel corso dell’ultimo mese”.

La segnalazione include anche altri punti critici della zona, come la fermata del bus in via Rosa Morando, “dove l’asfalto rattoppato starebbe cedendo, provocando sobbalzi ai mezzi pubblici e possibili danni meccanici”.