Ciclista investito a Villafontana, muore sul colpo

Schianto mortale a Villafontana: morto il ciclista ucciso da un’auto.

Villafontana, tragedia alle prime luci dell’alba di oggi, 14 agosto, lungo la Strada Provinciale 2 “Legnaghese”: morto il ciclista investito. Poco prima delle 6, un ciclista è stato investito da un’auto all’altezza di Villafontana. Sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato dai sanitari.

Come riporta il quotidiano locale L’Arena, la vittima è un lavoratore agricolo di origine indiana, sui trent’anni, che stava raggiungendo il luogo di lavoro in bicicletta, provenendo da Villafontana in direzione Verona. L’uomo è stato urtato da una Volkswagen Passat che procedeva lungo la stessa carreggiata della Provinciale. L’impatto è stato così violento da proiettarlo sull’asfalto a circa venti metri dal punto di collisione, mentre la bicicletta è finita nel terreno a margine della strada.