Furto ai danni di un anziano al parco La Giarina: arrestato 29enne a Verona.

Furto al parco La Giarina: 29enne arrestato, aveva rubato il portafoglio a un anziano con destrezza, in pieno giorno. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, intorno alle 11 di ieri un 29enne di origine tunisina si sarebbe avvicinato a un 75enne con difficoltà motorie, approfittando di un momento di distrazione per sottrargli il portafoglio dal borsello. All’interno, documenti, carta bancomat e 500 euro in contanti.

A far scattare l’allarme è stata la stessa vittima, che ha chiamato la Centrale Operativa della Questura. Fondamentale anche la testimonianza di una donna presente nel parco, che ha assistito alla scena e indicato all’anziano la direzione di fuga del ladro.

Gli agenti delle Volanti lo hanno individuato poco dopo. Durante la perquisizione, la tessera sanitaria e la carta bancomat della vittima sono state trovate nascoste negli indumenti intimi del borseggiatore. Nella mattinata di oggi, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 29enne il divieto di dimora nel comune di Verona.