Arrestato per estorsione un uomo di 55 anni: dopo aver rubato 4 orologi di lusso aveva chiesto un riscatto per restituirli.

Un noto pregiudicato calabrese del ‘70 è stato arrestato dalla polizia per il reato di estorsione commesso ai danni di un orologiaio veronese.

L’attività di indagine, condotta dal personale della Squadra Mobile scaligera, è stata avviata a seguito della denuncia sporta dall’imprenditore, insospettito dalla strana disponibilità dimostrata da un suo conoscente calabrese a impegnarsi nel fargli ritrovare 4 orologi – del valore complessivo di 60mila euro – misteriosamente scomparsi dal suo laboratorio. L’uomo, infatti, dopo qualche giorno dalla sparizione, aveva comunicato all’orologiaio la “buona” notizia del ritrovamento, asserendo, tuttavia, che chi ne era entrato in possesso aveva chiesto il pagamento di 12.500 euro, somma, a dire dell’impostore, pagata per acquistare i 4 beni di lusso.

Il sospetto e le indagini.

Considerando strana quella circostanza, l’imprenditore ha ripensato alle persone che erano entrate nel laboratorio nei giorni in cui erano spariti gli orologi e ha ricordato che l’unico ad averne avuto accesso era stato proprio il calabrese, intervenuto per dei sopralluoghi relativi all’esecuzione di alcuni lavori di muratura. A quel punto, il negoziante ha ritenuto verosimile che l’uomo avesse sfruttato quell’occasione per impossessarsi degli orologi e per mettere, poi, in scena il ritrovamento e la richiesta estorsiva, con la nota dinamica del cosiddetto “cavallo di ritorno”.

Una volta acquisita la denuncia, la Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile ha improntato una rapida attività di indagine caratterizzata da un mirato servizio di appostamento, integrato da riprese video, che ha permesso di incastrare il cinquantacinquenne, sorpreso proprio mentre si faceva consegnare dall’orologiaio 7mila euro in contanti, quale prima tranche del pagamento dei 12.500 euro richiesti, in cambio della restituzione di 3 dei 4 orologi.

Questa mattina, l’arresto è stato convalidato dal Gip che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.