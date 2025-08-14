Aggredisce l’ex moglie al centro commerciale di San Bonifacio nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato 40enne.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13, alcuni passanti hanno segnalato ai carabinieri di San Bonifacio un acceso litigio in atto tra un uomo e una donna nei pressi del centro commerciale cittadino.

Sul posto è immediatamente intervenuto un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile che ha rintracciato la coppia. La donna, che spaventata e in lacrime cercava di allontanarsi seguita dall’altro, ha riferito di essere stata aggredita verbalmente con pesanti insulti dall’ex marito il quale le aveva anche sottratto la somma di 40 euro.

I militari hanno poi accertato che l’aggressore, un cittadino marocchino di quarant’anni residente nel capoluogo scaligero e noto alle forze dell’ordine, in forza di provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona lo scorso mese di giugno, non avrebbe potuto avvicinarsi alla ex moglie.

Lo straniero è stato arrestato con l’accusa di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie e deferito per averle sottratto la somma di 40 euro, peraltro subito restituita alla persona offesa. Stamane, il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per l’imputato la più afflittiva misura della custodia cautelare in carcere; per questo, al termine dell’udienza, è stato accompagnato presso il carcere di Montorio.