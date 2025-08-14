A Costermano è tutto pronto per il Birrona Festival

Dal punk rock all’elettronica: a Costermano torna il “Birrona Festival”.

Costermano sul Garda è pronta per l’edizione estiva del Birrona Festival, in programma dal 29 al 31 agosto nel giardino della Ca’ Bottona. L’evento, ormai punto di riferimento per gli appassionati di musica live e cultura locale, propone un calendario ricco di concerti e performance, con particolare attenzione ai progetti musicali veronesi emergenti.

Venerdì 29 agosto, a partire dalle 21.30, sul palco si alterneranno Ohle, con il loro electro psych, e Kodama Croma, band di post-alternative rock.

Sabato 30 agosto, l’inizio dei live è previsto per le 21.00 con Borzi & Friends, protagonisti di un cantautorato originale e insolito, seguiti da Last Sonic Guru, con sonorità punk rock, e Kuzack, che presenterà il suo Sturm und rock.

Domenica 31 agosto l’appuntamento è pomeridiano, a partire dalle 14.30, con una maratona di musica che include Ikigai (indie trip), Bic Band (blues locale), Dottorconti e le Tortine (cantautorato casalingo), Poll Moll (neocantautorato) e Trunks (electro-synth). A chiudere la giornata ci sarà il party “Hot Shot – 90 in da house”.