A Peschiera del Garda torna la “Estate Alpina” di Ferragosto

L’Estate Alpina compie 39 anni: a Peschiera torna la festa degli Alpini.

Peschiera del Garda è pronta per la 39esima edizione dell’“Estate Alpina”, organizzata dal Gruppo Alpini “Luciano Gianello”, in programma dal 15 al 17 agosto 2025 nella sede di via Parco Catullo 4.

Ogni sera, a partire dalle 19.00, gli stand gastronomici offriranno piatti tipici e bevande, con un’attenzione particolare alle specialità della tradizione alpina. Per gli amanti del tradizionale, dalle 8.00 alle 11.00 di venerdì, sabato e domenica sarà possibile gustare le celebri trippe, preparate secondo la ricetta classica.

Il programma musicale.

Venerdì 15 agosto : musica dance con i successi degli anni ’80, ’90 e 2000, selezionati da DJ ByAngel.

Sabato 16 agosto : serata a ritmo latino con Alex M. DJ.

Domenica 17 agosto: nuovo appuntamento con la disco anni '80, '90 e 2000 di DJ ByAngel.

L’evento avrà anche una finalità benefica: l’intero ricavato sarà destinato a opere di bene promosse dal gruppo alpino locale.