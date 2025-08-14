A Peschiera del Garda torna la “Estate Alpina” di Ferragosto

Scritto da: Consuelo Desirée Nespolo 14 Agosto 2025

L’Estate Alpina compie 39 anni: a Peschiera torna la festa degli Alpini.

Peschiera del Garda è pronta per la 39esima edizione dell’“Estate Alpina”, organizzata dal Gruppo Alpini “Luciano Gianello”, in programma dal 15 al 17 agosto 2025 nella sede di via Parco Catullo 4.

Ogni sera, a partire dalle 19.00, gli stand gastronomici offriranno piatti tipici e bevande, con un’attenzione particolare alle specialità della tradizione alpina. Per gli amanti del tradizionale, dalle 8.00 alle 11.00 di venerdì, sabato e domenica sarà possibile gustare le celebri trippe, preparate secondo la ricetta classica.

Il programma musicale.

  • Venerdì 15 agosto: musica dance con i successi degli anni ’80, ’90 e 2000, selezionati da DJ ByAngel.
  • Sabato 16 agosto: serata a ritmo latino con Alex M. DJ.
  • Domenica 17 agosto: nuovo appuntamento con la disco anni ’80, ’90 e 2000 di DJ ByAngel.

L’evento avrà anche una finalità benefica: l’intero ricavato sarà destinato a opere di bene promosse dal gruppo alpino locale.

TEMI:

Note sull'autore

Consuelo Desirée Nespolo
SHARE TWEET PIN SHARE