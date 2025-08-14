Incidente tra bici e moto a Malcesine, tre i feriti.

Un incidente tra una bici e una moto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 agosto, sulle strade del lago di Garda, a Malcesine. Secondo le prime informazioni i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via Panoramica, a Malcesine, intorno alle 15.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il bilancio dello scontro è di tre feriti, uno dei quali è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Gli altri due feriti sono stati portati in altri ospedali in codice giallo. Da chiarire la dinamica dell’incidente.

++ notizia in aggiornamento ++