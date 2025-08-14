Arresto cardiaco in spiaggia a Bardolino, rianimato dai presenti

Arresto cardiaco in spiaggia sul lago di Garda, a Bardolino.

Momenti di autentica paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 agosto, sul lago di Garda, a Bardolino: erano da poco passate le 19.30 quando una persona è stata vittima di un improvviso malore che le ha causato un arresto cardiaco.

In attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, la persona colta da malore è stata rianimata da chi era presente in quel momento in spiaggia, con grande sangue freddo. All’arrivo dei mezzi di soccorso del Suem 118, la persona in arresto cardiaco è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Peschiera.

++ notizia in aggiornamento ++