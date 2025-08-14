In Lessinia, escursione all’alba con camosci, caprioli e marmotte

Alla scoperta della fauna della Lessinia: escursione tra camosci e marmotte.

Il 17 agosto la Lessinia offre un’occasione unica per gli amanti della natura: un’escursione mattutina dedicata all’osservazione della fauna selvatica nei suoi ambienti naturali. L’appuntamento, organizzato da Natura Omnia in collaborazione con Masoverde, permetterà ai partecipanti di ammirare da vicino i camosci e i loro cuccioli, oltre a provare l’emozione di avvistare caprioli e ascoltare i fischi delle marmotte all’alba.

L’uscita partirà alle 5 del mattino dal parcheggio Parparo Vecchio, sfruttando le prime ore del giorno, quando gli animali sono più attivi e la luce illumina dolcemente le cime dei monti. Al termine del percorso, i partecipanti potranno gustare una colazione tradizionale presso Masoverde, un momento conviviale immerso nel paesaggio montano.

L’escursione richiede un abbigliamento adeguato, calzature da trekking, K-way, binocolo e, per chi desidera, macchina fotografica. L’iniziativa è aperta a tutti gli appassionati di natura, ma i posti sono limitati. L’esperienza è proposta da “Wild Nature – Alla scoperta della fauna della Lessinia”.

Il costo di partecipazione è di 18 euro. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare gli organizzatori tramite WhatsApp al numero 334 2313635.