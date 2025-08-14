Schianto tra auto e moto a Isola della Scala, un ferito grave

Incidente tra auto e moto a Isola della Scala.

Incidente tra auto e moto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 agosto, a Isola della Scala. Secondo le prime informazioni i due mezzi si sono scontrati mentre percorrevano la statale 12, nel territorio del comune di Isola della Scala. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. Il motociclista, ferito in modo serio, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione della dinamica dell’incidente.