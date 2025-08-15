Fienile in fiamme nella notte, in fumo 28 tonnellate di paglia

Incendio ad Albaredo d’Adige, fienile in fiamme nella notte.

Fienile in fiamme nella notte: 11 operatori e 4 mezzi del Comando di Verona e del Distaccamento di Caldiero dei vigili del fuoco stanno operando dalle ore 1.55 di questa notte, 15 agosto, in via Carotta 11 ad Albaredo D’Adige per domare le fiamme sviluppatesi all’interno di un fienile di circa 600 metri quadri all’interno del quale erano stipate circa 28 tonnellate di fieno.

Il materiale depositato è stato rimosso e portato all’esterno della struttura parzialmente compromessa dalle fiamme. Le operazioni di smassamento, rese complicate dal notevole quantitativo di materiale vegetale sono ancora in corso da parte dei Vigili del fuoco per estinguere completamente il materiale coinvolto e mettere in sicurezza la struttura.