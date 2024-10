Topi al parco giochi di via Nievo, la denuncia dei residenti

Verona, il parco giochi di via Nievo sarebbe infestato dai topi.

Il parco giochi di via Nievo, a Verona, sarebbe infestato dai topi. La denuncia arriva dai residenti e dal comitato di quartiere, che avrebbe anche in programma un sit in di protesta nei prossimi giorni, ed è stata rilanciata dal consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza.

“Il parco giochi di via Nievo è pieno di topi. L’ho più volte segnalato all’amministrazione comunale – assicura lo stesso Bozza – ma dalla giunta Tommasi non ho avuto alcun riscontro. Anche il comitato di quartiere e molti cittadini della Valdonega si sono mossi con il Comune, ma finora vanamente”.

Poi Bozza rincara la dose: “Quel parco è frequentato da bambini e famiglie. C’è pure roba incolta, piante e siepi da potare, grate divelte pericolose per i bambini. Trovo incredibile che dopo tante segnalazioni non si sia ancora provveduto”.

